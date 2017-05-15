Каждый день белгородские медики выявляют новый случай заболевания ВИЧ

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В России на начало 2017 года было официально зарегистрировано 1 114 815 случаев ВИЧ-инфекции среди граждан.

В течение 2016 года было выявлено 103 438 заболевших. Этот показатель на 5,4 % превышает цифру 2015 года.

Больше всего ВИЧ болеют в крупных, экономически развитых субъектах федерации. В них живёт более 45 % всех россиян. По возрастным характеристикам болеют чаще всего мужчины в возрасте 35-39 лет и женщины в возрасте 30-34 лет.

В Белгородской области заболеваемость ВИЧ существенно ниже срендероссийской. На начало мая 2017 года в регионе было зарегистрировано 3176 случаев болезни. 2031 больных – жители области. При этом показатель заражённости сложился на уровне 105,7 на 100 тыс. населения. Показатель по России – в 5,6 раза выше (594,3 на 100 тыс. населения).

Тем не менее специалисты считают ситуацию с ВИЧ в Белгородской области напряжённой. Каждый месяц медики выявляют 30-35 новых случаев ВИЧ. 60 % заболевших – жители региона. Темпы заболеваемости повышались, начиная с 2015 года. Эпидемиологи считают, что это связано с распространением употребления наркотиков внутривенным способом.

В течение первых четырёх месяцев 2017 года в Белгородской области было выявлено 154 случая ВИЧ, в том числе 110 случаев – среди местных жителей. Примерно половина из них (49 %) заразились половым путём, остальные – инъекционным. Среди новых случаев ВИЧ мужчины составляют 62 %, передаёт пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

Напомним, что в 2016 году медики констатировали резкий рост заболеваемости ВИЧ в Белгородской области. Также специалисты заявляют об изменении гендерной структуры заболеваемости инфекцией.