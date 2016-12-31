Каждое седьмое письмо Деду Морозу приходило от взрослых
Главный новогодний волшебник Дед Мороз провёл инвентаризацию полученных посланий.
За 18 лет работы почты Деда Мороза он получил 3,98 млн писем. Причём количество посланий с каждым днём увеличивается.
Активно растёт и количество обращений к Деду Морозу через социальные сети. Только за час общения во время последнего видеочата пользователи оставили более 500 посланий, рассказали «Российской газете» помощники Деда Мороза в Великом Устюге.
Немало писем приходит волшебнику и через его официальный сайт. Не так давно эти послания вызвали нарекания у Роскомнадзора, так как, мечтая о новогоднем чуде, дети называли свои адреса, телефоны, место работы родителей. Дед Мороз согласился с опасениями ведомства и выпустил специальную памятку о правильном оформлении послания. Главным посылом в нём стало минимальное указание персональных данных.
Дед Мороз официально заявил, что является самым настоящим Волшебником и потому ему не нужны фамилии и отчество, номер школы, номер телефона или данные паспорта, чтобы отправить подарок и ответное письмо.
В своих письмах к волшебнику дети рассказывают о своих успехах и делятся мечтами и планами. При этом каждое седьмое письмо Дед Мороз получил от взрослых россиян.