Каждое седьмое письмо Деду Морозу приходило от взрослых

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Главный новогодний волшебник Дед Мороз провёл инвентаризацию полученных посланий.

За 18 лет работы почты Деда Мороза он получил 3,98 млн писем. Причём количество посланий с каждым днём увеличивается.

Активно растёт и количество обращений к Деду Морозу через социальные сети. Только за час общения во время последнего видеочата пользователи оставили более 500 посланий, рассказали «Российской газете» помощники Деда Мороза в Великом Устюге.

Немало писем приходит волшебнику и через его официальный сайт. Не так давно эти послания вызвали нарекания у Роскомнадзора, так как, мечтая о новогоднем чуде, дети называли свои адреса, телефоны, место работы родителей. Дед Мороз согласился с опасениями ведомства и выпустил специальную памятку о правильном оформлении послания. Главным посылом в нём стало минимальное указание персональных данных.

Дед Мороз официально заявил, что является самым настоящим Волшебником и потому ему не нужны фамилии и отчество, номер школы, номер телефона или данные паспорта, чтобы отправить подарок и ответное письмо.

В своих письмах к волшебнику дети рассказывают о своих успехах и делятся мечтами и планами. При этом каждое седьмое письмо Дед Мороз получил от взрослых россиян.