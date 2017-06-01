Карлсон и Айболит пришли в Белгородский дом ребёнка в День защиты детей

18:30

Цель праздника – привлечь внимание людей к положению детей в семье и обществе.

Дети поступают к нам очень маленькие, с кучей проблем. Посмотрите, какие они красивые, крепкие и здоровые. Это благодаря вам, совместно с нашим коллективом. Вы всегда рядом. Вы нам оказываете моральную и материальную поддержку.

Шамборская Валентина

главный врач

Малыши готовились к этому празднику основательно: они выступали в разных ролях, репетировали не один день. Таким образом ребята хотели выразить благодарность за помощь всем собравшимся людям, подготовив небольшой концерт.

Программа сегодняшнего дня была насыщена. К малюткам заглянули в гости Карлсон, Айболит, клоун и даже медведь. Дети отгадывали загадки, соревновались друг с другом в эстафете, тянули канат и танцевали.

Вместе с малышами в детство окунулись и гости мероприятия. Они делали зарядку, вели хоровод, а также выпускали шары. Дети получили разнообразные подарки от телескопа до куклы Барби и машинок. А затем всех ждал сладкий стол.

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