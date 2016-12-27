Общество:

Как встретить Новый год безопасно

09:58
27 Декабря 2016
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Звучащие в канун новогодних праздников пожелания здоровья, комфорта и благополучия можно смело приравнять к призыву газовиков соблюдать простые, но жизненно важные правила эксплуатации газового оборудования в быту. И это особо актуально в преддверии зимних каникул.

Как отмечают сотрудники региональной газораспределительной компании, исходя из опыта прошлых лет, именно в период продолжительных рождественских каникул фиксируется большое число несчастных случаев, связанных с отравлением продуктами горения голубого топлива, а попросту говоря, угарным газом. Зачастую это происходит из-за несоблюдения элементарных правил эксплуатации газового оборудования в быту.«В связи с минусовыми температурами на улице люди просто-напросто не открывают окно при пользовании плитой, например. И если в квартире проблемы с вентиляционными каналами, продукты горения газа начинают скапливаться в помещении. А так как угарный газ не имеет ни цвета, ни запаха, жильцы не могут его вовремя почувствовать. И при сильной концентрации в лучшем случае теряют сознание, в худшем – дело оборачивается летальным исходом», – рассказал заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Газпром газораспределение Белгород» Константин Генинг.

Зимой на состояние вентиляционных каналов и дымоходов газовики просят обращать особое внимание. Это связано с возможным обледенением выходных труб. Как известно, наледь образуется из-за резкой разницы температур наружного и выходящего из жилых помещений воздуха.

Не обошли вниманием и вопрос самовольного подключения газового оборудования. Довольно часто с этими нарушениями газовики сталкиваются именно перед новогодними праздниками.

«В канун нового года многие граждане, пользуясь праздничными предложениями продавцов бытовой техники, приобретают новое газовое оборудование и самостоятельно его устанавливают. В этой связи хотелось бы напомнить о несчастном случае, который в начале декабря произошёл в Губкине. Мы в очередной раз призываем наших потребителей быть внимательнее к собственной жизни, жизни своих семей, своих соседей. Те случаи взрывов бытового газа, которые происходили в этом году в стране, ещё раз говорят о том, что на каждого потребителя возложена очень большая ответственность. И если человек понимает, с чем это может быть связано, то, конечно, будет более внимательно относиться к эксплуатации газового оборудования», – подчеркнул Константин Генинг.

Так же Константин Рудольфович обратил внимание на то, что теперь за эксплуатацию неисправного и устаревшего газового оборудования, а также отказ от заключения договора на техобслуживание ВДГО граждане будут платить крупные штрафы. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях вступили в силу с середины декабря 2016 года.

Справка. В соответствии с изменениями в КоАП РФ (внесены Федеральным законом №412-ФЗ от 5 декабря 2016 года) установлены размеры штрафов для физических и юридических лиц за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО/ВКГО). В частности:

– уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО,

– отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту ВДГО/ВКГО,

– уклонение от обязательной замены или обязательного диагностирования оборудования в составе ВДГО/ВКГО.

Это влечёт наложение штрафа на граждан в размере 1-2 тыс. рублей, должностных лиц – 5-20 тыс. рублей, юридических лиц – 40-100 тыс. рублей.

   Если перечисленные действия привели к аварии или возникновению угрозы жизни и здоровью людей, штраф составит: для граждан – 10-30 тыс. рублей, должностных лиц – 50-100 тыс. рублей, юридических – 100-400 тыс. руб.

   Повторное правонарушение влечёт наложение штрафа на граждан в размере 2-5 тыс. рублей, должностных лиц – 10-40 тыс. рублей или дисквалификацию на 1-3 года, юридических лиц – 80-200 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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