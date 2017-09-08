Как выбрать компанию для техобслуживания газового оборудования?

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На рынке услуг по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в Белгородской области, помимо АО «Газпром газораспределение Белгород», появился ряд специализированных организаций, предлагающих населению свои услуги.

О том, какие требования предъявляются к таким организациям, рассказал заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Юрий Мухин.

С кем и где можно заключить договор о техобслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового оборудования?

Работы по техническому обслуживанию газового оборудования имеет право выполнять специализированная организация, допущенная в установленном порядке к данному виду работ.

Вправе ли потребитель знать заранее, какие услуги оказывает организация?

При выборе специализированной организации потребитель вправе запрашивать перечень предлагаемых услуг и на его основе принимать решение о выборе организации для заключения договора на техобслуживание.

На что следует обращать внимание при выборе организации, проводящей техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования?

Следует обратить внимание на то, что в составе организации, оказывающей услуги техобслуживания газового оборудования, обязательно должна быть круглосуточная аварийно-диспетчерская служба с выделенным телефонным номером и возможностью её вызова через единый номер 112. Это предполагает наличие специализированного транспорта и подготовленных специалистов.

Обращаюсь к белгородцам с просьбой предельно внимательно отнестись к выбору организации для технического обслуживания газового оборудования. Правильный выбор – ваша безопасность!

Справка:

Обязанность заключения договора на ТО ВДГО/ВКГО предусмотрена пунктом 21 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утв. Постановлением Правительства РФ № 549 от 21 июля 2008 года.

Отсутствие у абонента договора на техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования и аварийно-диспетчерское обеспечение является основанием для приостановления поставки газа согласно тем же Правилам.