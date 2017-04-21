Кафедре строительства и городского хозяйства БГТУ им. В. Г. Шухова – 45 лет

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Торжественные мероприятия, приуроченные к юбилею одной из старейших кафедр, проводятся сегодня в технологическом университете.

В рамках празднования этой знаменательной даты в вузе проходит Международная научно-практическая конференция «Наука и инновации в строительстве», спикерами которой наряду с именитыми учёными выступают студенты и аспиранты кафедры-юбиляра.

Кафедра строительства и городского хозяйства (СиГХ) является базовой по направлению обучения «Строительство» Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова. С 1972 года её выпускниками стали свыше 7000 инженеров-строителей.

С 2016 года кафедрой заведует доктор технических наук, профессор Людмила Сулейманова. Она убеждена, что строительная отрасль, как локомотив любой экономики, во все времена требовала и требует настоящих профессионалов. И кафедра строительства и городского хозяйства Белгородского технологического университета на протяжении более четырёх десятилетий выпускает специалистов высшего уровня не только для всех регионов России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья.

Я хочу пожелать кафедре со славной историей, уникальными академическими традициями, исключительно компетентным и авторитетным коллективом профессоров и преподавателей – единства, совершенствования мастерства, достижения больших научных результатов, новых актуальных разработок и проектов для процветания нашего Белогорья и страны в целом. А огромной гвардии наших выпускников и студентов — достижения высот, побед, креативных идей, проектов, здоровья и любви. Чтобы жили в гармонии с собой и не забывали родную кафедру. И пригласить абитуриентов, ведь на кафедре строительства и городского хозяйства каждый преподаватель даёт студентам не только знания, но и частичку своей души. Людмила Сулейманова заведующая кафедрой строительства и городского хозяйства БГТУ им. В. Г. Шухова

Сегодня здесь обучаются свыше 1500 студентов по программам специалитета, бакалавриата, магистратуры, а также ведётся подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре и докторантуре по самым востребованным профилям.

Кафедра СиГХ участвует в реализации межвузовских программ академической мобильности студентов с выдачей двойных дипломов, в том числе с зарубежными вузами. Также здесь ведётся обучение на иностранном языке. Как рассказала Людмила Сулейманова, в 2017 году состоится первый выпуск 12 бакалавров, обучающихся на английском. Это граждане Зимбабве, Ганы, Ирака и Египта.

Это не единственное знаковое событие к юбилею. Мы впервые выпускаем 13 инженеров – специалистов по строительству уникальных зданий и сооружений, которые на протяжении шести лет обучались по профилю «Строительство высотных и большепролётных зданий и сооружений». Будущие инженеры готовят свои авторские уникальные проекты, среди которых – первый небоскрёб Белогорья. Людмила Сулейманова заведующая кафедрой строительства и городского хозяйства БГТУ им. В. Г. Шухова

Продолжая тему студенческих достижений, заведующая кафедрой акцентировала внимание на победе в Х Международном конкурсе «Макаронный строитель – 2017», который проходил в Санкт-Петербурге 12-14 апреля: «В этом году мы впервые участвовали в нём и одержали уверенную победу. Название не покажется таким уж несерьёзным, если вы увидите эти уникальные длинномерные широкопролётные мостовые сооружения, всевозможные высокие башни, которые конкурсанты собирали из спагетти». Команде БГТУ им. В. Г. Шухова присуждён главный приз в номинации «Сооружение с наибольшим пролётом».

На высоком уровне поставлена научная и практическая работа. Специалисты в строительной сфере – руководители крупных компаний, доверяют студентам кафедры курировать различные строительные операции, участвовать в экспертных обследованиях зданий и сооружений, разрабатывать полномасштабные проекты.

У нас очень инициативная, яркая, креативная молодёжь. Студенты кафедры участвуют в разработке довольно смелых проектов по строительству. В настоящее время четыре наши команды участвуют в региональном Чемпионате Case-in , решают кейс «Город удобный для жизни. Людмила Сулейманова заведующая кафедрой строительства и городского хозяйства БГТУ им. В. Г. Шухова

Акцентировала внимание Людмила Александровна и на выпускниках разных лет. Среди выдающихся личностей, обучавшихся на кафедре строительства и городского хозяйства в разные годы, – заместитель губернатора, начальник Департамента строительства и транспорта Белгородской области Евгений Глаголев, глава Губкинского городского округа Анатолий Кретов, директор ассоциации «СРО «Строители Белгородской области» Николай Калашников, руководитель департамента строительства и архитектуры г. Белгорода Василий Голиков, депутаты Белгородского городского совета – руководители крупных предприятий Ольга Александрова (ООО «Лидер-Строй»), Александр Щеглов (ООО «Мобильные решения»), Константин Клет (ООО «Белгородский завод «АрБет») и многие другие.

В их числе и нынешние преподаватели вуза: Геннадий Смоляго (профессор кафедры СиГХ, дир. ООО «Строительная экспертиза»), Павел Сапожников (доцент кафедры СиГХ, дир. ООО «ЭкспертПроектСтрой»), Ирина Авилова (проректор по культурно-воспитательной и социальной работе), Илья Дёгтев (зав. кафедрой Архитектурных конструкций) и другие.

Хотел бы поздравить со знаменательной датой родную кафедру, пожелать здоровья всем коллегам-преподавателям, старожилам-профессорам, у которых довелось поучиться самому. Отрадно, что наряду с именитыми мэтрами здесь работают молодые, перспективные учёные, которые хотят и могут профессионально расти и развивать нашу кафедру. Как преподаватель хочу пожелать более активного её участия не только в образовательных и научных проектах, но и в реальном секторе. Огромный потенциал, который зиждется на опыте учёных и желании талантливых, готовых к покорению новых вершин студентов, нужно непременно использовать. Потребность в этом в наше время однозначно есть. Убеждён, что работа, направленная на достижение конкретных результатов в производственной деятельности, самым положительным образом скажется как на уровне образования студентов, так и на благосостоянии кафедры. Павел Сапожников кандидат технических наук, доцент кафедры строительства и городского хозяйства БГТУ им. В. Г. Шухова

У истоков создания кафедры строительства и городского хозяйства стоял Леонид Николаевич Фомица, а основное развитие пришлось на период руководства кафедрой кандидата технических наук, профессора Олега Михайловича Донченко — аттестованного члена Британского международного института гражданских инженеров. Он является авторитетным учёным, инженером, с чьим мнением считаются не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами.

Я желаю не только нашей кафедре – стране, чтобы она процветала, развивалась и сделала бы всероссийскую систему расселения населения. Что это такое? Мы не знаем, какие, где города будут развиваться, кроме Москвы. Почему страна не делает этого 20 лет? До сих пор не решена система расселения промышленности. А промышленность является градообразующим фактором. И это напрямую касается нашей кафедры, которая выпускает в год самое большое в стране количество инженеров-бакалавров – 365 человек. Желаю, чтобы развернулось такое же колоссальное строительство, как в начале 2000-х. Тогда Белгород занял первое место по благоустройству в России, а в 2003 году – Губкин. Без строителей нельзя ни в космос летать, ни сталь варить, ни детей рожать – негде будет! Мы – за расцвет строительства! Олег Донченко кандидат технических наук, профессор кафедры строительства и городского хозяйства БГТУ им. В. Г. Шухова

Справка: Кафедра строительства и городского хозяйства БГТУ им. В. Г. Шухова является правопреемницей кафедры промышленного и гражданского строительства, которая была образована в 1972 году приказом № 22 Министерства высшего и среднего специального образования СССР.

Сегодня здесь обучаются свыше 1500 студентов из разных регионов России и 25 стран ближнего и дальнего зарубежья.

В числе преподавателей кафедры 10 докторов наук, профессоров, 17 кандидатов технических наук, доцентов, шесть старших преподавателей и три ассистента. В их числе – академики РААСН и Международной инженерной академии, член-корреспондент РААСН, аттестованный член Британского международного института гражданских инженеров.

На базе кафедры функционируют четыре научно-исследовательские лаборатории, малое инновационное предприятие «Строй-Академия».

С 2016 года создан профориентационный научно-технический творческий центр «Созидатель» для работы со школьниками.

Студенты кафедры – активные участники волонтёрского движения. На протяжении многих лет осуществляется шефство над воспитанниками Разуменского детского дома и Шебекинского дома престарелых.