Кадастровую оценку недвижимости в России начнут рассчитывать по единой методике

10:28

Об изменениях в системе кадастровой оценки недвижимости информирует управление Росреестра по Белгородской области.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», который вступил в силу с начала года, государственная кадастровая оценка теперь будет проводиться не чаще одного раза в три года (в городах федерального значения – не чаще одного раза в два года) и не реже одного раза в пять лет. Это позволит систематизировать и создать единый порядок государственной кадастровой оценки.

Заниматься кадастровой оценкой теперь будут преимущественно бюджетные учреждения по единой для всей России методике. В результате сам процесс станет прозрачным, а кадастровая оценка – максимально близкой к реальной рыночной стоимости объектов недвижимости.

Этим же бюджетным учреждениям предстоит самостоятельно исправлять технические и методологические ошибки, которые были допущены при определении кадастровой стоимости. Благодаря этому правообладателям не придётся обращаться в комиссию при Росреестре или в суд. Государственный надзор за проведением кадастровой оценки будет осуществлять Росреестр.

Ранее, чтобы оспорить кадастровую стоимость недвижимости через суд, компании были обязаны сначала обратиться в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Росреестре. В соответствии с новым законом и организации, и физические лица могут сразу подать иск в суд. Результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены в комиссии или в суде по заявлению об оспаривании.

Однако в ведомстве отмечают, что на переход к новому закону дано три года. Во время этого переходного периода государственная кадастровая оценка может проводиться как по Федеральному закону от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке», так и по Федеральному закону от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Решение о дате перехода к правилам нового Федерального закона принимает высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации.