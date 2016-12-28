Общество:

«Качественную» правительственную премию могут получить предприятия Белгородской области

11:01
28 Декабря 2016
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Премия присуждается за высокие результаты в сфере качества продукции, услуг, за использование продвинутых методик качества. Награда присуждается постановлением федерального правительства.

Лауреатами премии могут стать те, кто оптимизировал работу предприятия и занимается производством высококачественной продукции или услуг.

Совет по присуждению премий возглавляет министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Белгородский центр стандартизации и метрологии приглашает предприятия региона ознакомиться с условиями участия в конкурсе на соискание премии. Их можно найти на  сайтах Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии, Секретариата Совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области качества.

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