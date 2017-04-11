Общество:

К Всероссийской акции «Сохрани жизнь! #Сбавь скорость» присоединится Белгород 12 апреля

15:41
11 Апреля 2017
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К мероприятию будут привлечены наряды ДПС из Белгородского, Корочанского, Шебекинского и Яковлевского районов, а также инспекторы ПДН и общественность.

Необходимость в проведении такой акции вызвана ростом числа ДТП с участием пешеходов, включая детей. Не снижается и количество аварий с участием детей-пассажиров.

12 апреля с 07:00 до 16:00 в Белгороде пройдёт масштабное целенаправленное мероприятие, которое охватит максимальное число пешеходных переходов и мест массового пребывания белгородцев.

Массовые рейды по проверке соблюдения водителями правил перевозки несовершеннолетних пройдут и возле образовательных учреждений. Отдельное внимание будет уделено мототранспортным средствам, сообщает пресс-служба УГИБДД области.

Параллельно в 10 школах города запланированы занятия с детьми. Старшеклассники впервые примут участие в Едином экзамене по ПДД.

Помимо этого в образовательных учреждениях пройдут детские демонстрации в поддержку Всероссийской акции «Сохрани жизнь! #Сбавь скорость», посвящённой 4-ой Глобальной неделе безопасности.

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