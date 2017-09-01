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Известные выпускники провели уроки в родных школах Белгородской области в День знаний

19:03
01 Сентября 2017
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В шести школах региона прошли уроки «Россия, устремлённая в будущее», организованные Общероссийским народным фронтом (ОНФ). На этих уроках учащиеся общались с известными белгородскими спортсменами, педагогом и военным. 

Тавровскую среднюю школу им. Ачкасова посетил серебряный призёр XXII летних Олимпийских игр по десятиборью, заслуженный мастер спорта, обладатель медали «За заслуги перед Землёй Белгородской» I степени Юрий Куценко.

Учёба, развитие лучших качеств личности – это и есть на данный момент ваш вклад в строительство российского государства. Вы и есть Россия, устремлённая в будущее!

Юрий Куценко.

Член паралимпийской сборной РФ, заслуженный мастер спорта по лёгкой атлетике Юрий Носуленко встретился с учащимися средней школы № 45 города Белгорода.

Трудолюбие, требовательность к себе, дисциплина и волевые качества позволяют добиваться самых высоких спортивных результатов.

Юрий Носуленко.

В лицее № 9 побывала окончившая его 60 лет назад ветеран педагогического труда Алла Верещака. А уроки в средней школе № 11 «провёл» ветеран афганской войны, кавалер двух орденов Красной Звезды, подполковник в отставке Александр Белогорцев, учившийся там 45 лет назад.

Фото регионального отделения Общероссийского народного фронта


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