Избившую участкового жительницу Белгорода приговорили к лишению свободы

15:44

Ближайшие пять месяцев 20-летняя горожанка проведёт в колонии-поселении.

Инцидент произошёл 8 февраля 2017 года в торгово-развлекательном центре. Старший смены охраны обратился к участковому уполномоченному ОМВД России по Белгородскому району, сообщив о двух посетительницах, нарушающих общественный порядок и не реагирующих на замечания.

Полицейский передал обращение в дежурную часть и отправился на вызов. Разбушевавшимся девушкам правоохранитель пояснил, что им необходимо дождаться сотрудников ППСП и пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Нетрезвая 20-летняя посетительница проигнорировала требования участкового и попыталась покинуть помещение. Когда сотрудник полиции преградил ей путь, она несколько раз ударила его кулаком и пнула ногой.

Белгородский районный суд признал девушку виновной по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и назначил ей наказание в виде пяти месяцев лишения свободы в колонии-поселении.