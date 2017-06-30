Из Белгорода в Сочи – через всю Россию: Евгений Капустин планирует установить очередной моторекорд

15:23

Директор Центра международного образования и сотрудничества БГТУ им. В. Г. Шухова за 30 дней преодолеет 36 тысяч километров за 30 дней, чего ещё не случалось в истории мирового мототуризма.

Старт пробегу будет дан завтра в 7 утра в Белгороде. На первом участке пути белгородский мототурист преодолеет 12 тысяч километров до Владивостока через Челябинск, Омск, Новосибирск, Иркутск. Из Владивостока, после техобслуживания мотоцикла, путь продолжится через Якутск, Горно-Алтайск, Мурманск, Севастополь, Ханты-Мансийск и завершится 30 июля в Сочи.

На пресс-конференции, приуроченной к старту одиночного мотопробега, Евгений Капустин рассказал, что маршрут выстраивался в первую очередь с учётом качества дорог и наличия связи, а ехать в одиночку он решил затем, чтобы не терять лишнего времени в пути.

Я уже проезжал 10 тысяч километров за 10 дней, российские байкеры преодолевали 3 тысячи километров за сутки, поэтому задача выполнима. Мототуризм – уже вид спорта, есть определённые нормативы, сколько проезжать нужно – «Русская верста», «10 на 10». Ехать планирую, ориентируясь на погоду, дорожный трафик и самочувствие. Евгений Капустин

Ректор технологического университета Сергей Глаголев рассказал о поддержке мототуризма в нашем регионе, об уже состоявшихся пробегах, посвящённых в том числе 70-летию Победы, и пояснил миссию нового старта.

Миссия этого пробега – прежде всего образовательная. Планируются встречи в вузах страны, выстраивание новых отношений на почве сохранения культурного достояния, построения духовного и физического здоровья общества. Сергей Глаголев

На вопрос о том, насколько перспективно развитие мототуризма внутри Белгородской области, Сергей Глаголев отметил, что потенциал региона в этом плане большой, что подтвердил во время своего приезда на Белгородчину лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов.

Председатель правления Федерации мотоциклетного спорта Белгородской области Владимир Бредихин добавил, что уже подготовлены четыре маршрута по историческим и святым местам региона и работа по развитию внутрирегионального мототуризма ведётся активно.

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