Именную стипендию имени Героя России Владимира Бурцева возродили в Белгороде

11:20

Инициаторами возвращения стипендии лучшим курсантам стали заместитель председателя комитета областной Думы по безопасности, генерал-майор милиции Валерий Пучков и председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» Сергей Фуглаев.

Именную стипендию ежемесячно будут получать курсанты Белгородского правоохранительного колледжа имени Героя России Владимира Бурцева.

Награждение именной стипендией четырёх лучших курсантов состоялось 9 ноября в рамках празднования Белгородским правоохранительным колледжем имени Героя России Владимира Бурцева своего 20-летия, в преддверии Дня сотрудников МВД России и в рамках празднования 100-летия советской милиции.

За свою 20-летнюю историю учебное заведение выпустило тысячи ведущих специалистов среднего звена из областей правоохранительной деятельности, кинологии, социальной защиты населения, защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Сегодня о популярности колледжа говорит и тот факт, что на одно место в среднем претендует шесть человек.

В рамках обсуждения вопроса о возвращении в колледж именной стипендии имени Героя России Владимира Бурцева, было принято решение о возможности учреждения специальной годовой премии от профессионального союза «Правда» лучшему спортсмену, лучшему активисту и лучшему учащемуся колледжа.

Возрождение именной стипендии Героя России Владимира Бурцева имеет большое значение для курсантов колледжа, оценкой их труда в достижении профессионального и личностного развития. Учащиеся должны понимать, что их усилия ценятся, и быть воодушевлёнными на дальнейшие успехи. Благодарю заместителя председателя комитета областной Думы по безопасности, генерал-майора милиции Валерия Васильевича Пучкова за возможность совместно участвовать в деле воспитания молодёжи, создавать условия для того, чтобы наша молодёжь получала качественное образование в Белгороде, с последующим трудоустройством и раскрытием всех своих способностей. Сергей Фуглаев

председатель ММПС «Правда»

Участие профсоюза «Правда» проходит в рамках поддержки молодежи Белгородской области.