Игорь Рудаков: Позиция страуса не спасает от необходимости уплаты долга

17:18

Главный судебный пристав Белгородской области посоветовал землякам пользоваться возможностями информационных технологий, чтобы не попадать впросак.

Бывают ситуации, когда человек, не ведая об этом, становится должником. По тем же штрафам ГИБДД. У нас были различные ситуации. Когда человек говорил, что не знал, не слышал, не видел. Но позиция страуса здесь не спасает. Игорь Рудаков

руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области

Игорь Рудаков напомнил, что для своевременного получения информации о возбуждённых исполнительных производствах можно установить на любой гаджет приложение ФССП и оформить подписку. Тогда все данные о долгах будут приходить человеку вовремя, что позволит не усугублять ситуацию.

Это же касается граждан, желающих отдохнуть за рубежом. На границе они могут получить неприятный сюрприз в виде информации о запрете выезда. Причём «лекарство» в таком положении одно – уплата долга.

Никакая справка здесь не действует. Постановление об отмене ограничения права выезда должно поступить в погрануправление ФСБ России. Затем происходит снятие временного ограничения. Также мы можем снять его в экстренном порядке при условии наличия информации о зачислении денег на депозитный счёт. Игорь Рудаков

руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Белгородской области

Сейчас в отношении жителей области приставы вынесли свыше 30 тыс. постановлений о временном ограничении выезда за границу.