ИА «Бел.Ру» – это по-взрослому: 18-летие мы встречаем в новом статусе

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Информационное агентство «Бел.Ру» вошло в состав федерального медиахолдинга 1МediaInvest.

Холдинг 1МediaInvest – это сеть общественно-политических изданий, он объединяет новостные порталы в 13 регионах России от Ростова-на-Дону до Владивостока, а также старейшую в стране спортивную газету «Советский спорт».

Ранее в интервью газете «Ведомости» один из основателей холдинга Сергей Колушев рассказал, что компания намерена делать ставку на качественный контент и независимую от региональных властей информационную политику своих изданий.

9 сентября информационное агентство «Бел.Ру» отмечает своё совершеннолетие: первые новости на нашем портале появились в 1999 году. В статусе официального СМИ ИА «Бел.Ру» – с мая 2000 года.

Мы являемся старейшим и крупнейшим информационным порталом в Белгородской области. Неизменной популярностью у белгородцев пользуются наши интерактивные площадки – «Чёрный список» и «Белый список», а форум «Бел.Ру» стал по сути первой социальной сетью в регионе.

Ежедневно наш сайт посещают около 15 тысяч уникальных пользователей. ИА «Бел.Ру» входит в топ-100 (рейтинг mail.ru) информагентств России, которых в стране насчитывается более 2000.

Информационные материалы Бел.Ру включены в мониторинги и базы данных ведущих мониторинговых агентств, государственных структур, крупных финансовых и промышленных компаний.

Мы встречаем совершеннолетие в новом статусе, но, как и прежде, намерены обеспечивать наших читателей качественным новостным и аналитическим контентом.



