«Гуру» по городу: белгородский ответ на популярные приложения о сферах услуг

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Данная площадка позволяет получать информацию обо всех медицинских центрах, стоматологиях, фитнес-центрах, салонах красоты, массажистах, косметологах, частных детских садах, спортивных школах и секциях, а также школах искусств Белгорода.

Помимо этого, активные пользователи смогут ставить свои оценки и писать комментарии о тех или иных товарах и услугах и получать за это бонусы. Сайт FeedbackGuru создан пока что исключительно для Белгорода. То есть это аналог тому же приложению «Ревизона», которое стало популярным благодаря программе Елены Летучей.

Разработчики поделились, что в дальнейшем заработанные бонусы можно обменивать на услуги или скидки в компаниях.

Основанная задача этой интернет-платформы – помощь клиентам без проблем и особых усилий выбрать нужную компанию. Например, с помощью фильтров: цена, рейтинг, район – можно определить самый хороший детский сад для своего ребёнка или фитнес-центр поблизости от дома.

Отзывы других клиентов помогут выбрать компанию, услугами которой посетитель сайта хочет воспользоваться. Все отзывы проходят модерацию на предмет достоверности.

Помимо этого зарегистрированным гостям будут доступны новостная лента обо всех последних событиях города в сфере красоты, здоровья и творчества, а также публикации квалифицированных специалистов – врачей, тренеров, педагогов и действующие акции компаний.