Общество:

Государственные сертифицированные няни помогут белгородским семьям

16:57
13 Сентября 2017
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Новый социальный проект протестируют также в Вологде, Калининграде и Башкирии.

В России появятся государственные сертифицированные няни. Они будут бесплатно присматривать за детьми в семьях, которые в этом нуждаются. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам уполномоченного, такие услуги нужны 320 тысячам российских детей. Этот вопрос обсуждался с Министерством образования и науки, сейчас идут переговоры с Министерством труда и соцзащиты. Далее проект запустят в пилотном режиме в Белгороде, Вологде, Калининграде и Башкортостане.

Детский омбудсмен считает, что новый институт поможет родителям, находящимся в тяжёлой финансовой ситуации, у которых могут отобрать детей:

Мама, воспитывающая в одиночку ребёнка, остро в этом нуждается, и это может сохранить семью, а порой и жизнь ребёнку. Девочка, которая знает, что за её ребёнком присмотрят, найдёт работу, сможет адаптироваться.

Анна Кузнецова



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