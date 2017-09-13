Государственные сертифицированные няни помогут белгородским семьям

16:57

Новый социальный проект протестируют также в Вологде, Калининграде и Башкирии.

В России появятся государственные сертифицированные няни. Они будут бесплатно присматривать за детьми в семьях, которые в этом нуждаются. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребёнка при президенте РФ Анна Кузнецова в интервью газете «Коммерсантъ».

По словам уполномоченного, такие услуги нужны 320 тысячам российских детей. Этот вопрос обсуждался с Министерством образования и науки, сейчас идут переговоры с Министерством труда и соцзащиты. Далее проект запустят в пилотном режиме в Белгороде, Вологде, Калининграде и Башкортостане.

Детский омбудсмен считает, что новый институт поможет родителям, находящимся в тяжёлой финансовой ситуации, у которых могут отобрать детей: