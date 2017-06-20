Общество:

Горячая линия Роспотребнадзора: как выбрать детский лагерь для безопасного отдыха

15:17
20 Июня 2017
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Звонки принимает Роспотребнадзор и Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области.

Во время летней оздоровительной кампании ведомство сделало тематическую горячую линию по вопросам детского отдыха и оздоровления детей. Эксперты расскажут, на что следует обратить внимание при выборе детского лагеря и какие существуют санитарно-эпидемиологические требования для организаций, обеспечивающих детский отдых.

Позвонить и проконсультироваться можно по номеру в региональное управление Роспотребнадзора 8-800-222-04-31 и консультационный центр для потребителей Центра гигиены и эпидемиологии в Белгородской области по телефону (4722) 51-98-72. Звонки принимаются с 10:00 до 17:00 с перерывом с 12:00 до 12:45, сообщили в пресс-службе ведомства.


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