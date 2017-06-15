Фотовыставку «Герои России, какими их не видел никто» увидели представители регионального Управления Росгвардии и сотрудники ГУ МЧС России по Белгородской области

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Экспозиция фонда «Память поколений» Валентины Терешковой продолжает своё путешествие по ведомствам Белгородской области.

Мобильную версию известной фотовыставки из 34 работ московских фешн-фотографов уже презентовали в белгородских университетах, региональных управлениях МВД, ФСБ, ФНС, городской и областной администрациях, в Государственном военно-историческом музее-заповеднике «Прохоровское поле».

9 июня возможность увидеть фотоснимки героев современной России и узнать об их подвигах получили военнослужащие белгородского Управления Росгвардии. Их ежедневная деятельность тесно связана со словами «подвиг» и «героизм».

Это мероприятие патриотическое, для нас оно более чем актуально. В жизни каждого из наших сотрудников имеют место и подвиг, и героические поступки. Каждый из нас добросовестно выполняет поставленную государством задачу – защищать Родину. Многие совершают подвиги в горячих точках, как в России, так и в мире. Каждый из нас сегодня узнает много нового о своих соотечественниках. За это спасибо организаторам– профсоюзу «Правда» и НИУ «БелГУ». Евгений Яковлев

ВРИО начальника Управления Росгвардии по Белгородской области, подполковник

Безусловно, выставка оставила глубокие положительные эмоции. Для всего белгородского гарнизона Росгвардии это возможность познакомиться с теми людьми, которые свершили подвиг. Этих мужчин забывать нельзя, ведь наша история – советская и современная – это наше богатство. Андрей Иванченко

майор Росгвардии

Сотрудники Главного Управления МЧС России в регионе отметили уникальность этой выставки, необходимость демонстрировать её нынешнему поколению. Спасатели также являются представителями тех профессий, которые принято считать героическими.

История каждого героя выставки вызывает гордость и восхищение, тем более один из героев – Востротин Валерий Александрович занимал должность заместителя Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, являлся и является примером для сотрудников управления. Андрей Тюпин

первый заместитель начальника Главного Управления МЧС России по Белгородской области,

полковник

Я благодарен руководителям региональных ведомств за поддержку патриотического проекта, возможность познакомить сотрудников с этой уникальной экспозицией и рассказать о том, как именно герои России вписали своё имя в историю современности. Сергей Фуглаев

председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»

С момента «приезда» нашумевшего фотопроекта в белгородский регион экспозицию увидели несколько десятков тысяч жителей. Первоначальная цель – популяризировать подвиги современных героев, рассказать об их жизни как можно большему количеству людей – была достигнута.

До 21 июня жители и гости города смогут посмотреть экспозицию фотовыставки «Герои России, какими их не видел никто» в парке Победы, рядом с Аллеей Героев Советского Союза и Героев России – белгородцев.

Фото автора и пресс-службы ММПС «Правда»