Фотовыставка «Герои России, какими их не видел никто» презентовали студентам юридического и аграрного вузов

21:25

Путешествие экспозиции по студенческим просторам Белгородской области продолжилось в стенах БЮИ МВД России им. И.Д. Путилина и БелГАУ им. В.Я. Горина.

Фотобиеннале «Герои России, какими их не видел никто» фонда Валентины Терешковой «Память поколений» находится в Белгороде уже больше месяца. Инициатором приезда нашумевшей московской экспозиции стал межрегиональный межотраслевой профсоюз «Правда» совместно с НИУБелГУ при поддержке регионального департамента кадровой политики.

За время своего нахождения в городе первого салюта её успели посмотреть студенты двух ведущих вузов России – НИУ «БелГу» и БГТУ им. В.Г. Шухова, а также во многих ведомствах области.

16 июня – знаковая дата в истории советской космонавтики. Именно в 1963 году Валентина Терешкова совершила полёт на корабле «Восток-6», который продолжался почти трое суток. После этого она закрепила за собой звание первой женщины-космонавта. Презентация выставки в БЮИ МВД России им. И. Д. Путилина состоялась именно 16 июня и это не мог не отметить заместитель начальника института, полковник полиции Андрей Дмитраков.

Выставка сама по себе очень важна для наших курсантов, ведь все они готовятся стать сотрудниками полиции территориальных органов и их основное предназначение – это служение нашему обществу. Куда их пошлёт Родина, чтобы они выполняли свой долг, никто из них не знает. Эта выставка рассказывает как раз о том, что человек должен быть готов выполнять свои обязанности на самом высоком уровне. Мы иногда задаём вопрос – а что такое «подвиг»? Кто такой «герой»? На выставке чётко можно определить – вот герой и его подвиг. А может ли совершить подвиг обыкновенный человек? – Конечно, может. Андрей Дмитраков

Фотовыставка в юридическом институте также проходила в рамках празднований, посвящённых 300-летию полиции России. За время её нахождения в высшем учебном заведении её успели посмотреть около двух тысяч сотрудников, работников, курсантов, слушателей и ветеранов института.

Перед кульминацией путешествия фотовыставки, которая пройдёт 21 июня возле музея-диорамы «Курская дуга. Белгородское направление», организаторы представили 34 работы студентам Белгородского аграрного университета им. В.Я. Горина. Важность этого мероприятия отметил и ректор вуза.

Россия всегда оставалась для недругов и противников крепким орешком, с которым всю дорогу пытались бороться, чтобы ослабить, и тем самым принизить роль нашего могучего народа, нашей великой России. И никогда нам не было легко – всегда приходилось защищать интересы веры, отечества, державы. Каждое время отвечало на вызов своими героями. Александр Турьянский ректор БелГАУ им. В.Я. Горина

Я очень доволен результатами фотовыставки. Перед проведением волновался, воспримут ли её белгородцы. Результат превзошёл все ожидания. Выставку увидели более 25 тысяч жителей региона, большинство из них - это молодежь. Одним из приоритетов деятельности профсоюза «Правда» является патриотическое воспитание современной молодёжи. Мы хотим, чтобы молодые белгородцы узнали истинных Героев нашего времени, ветеранов боевых действий, которые защищали Родину и заслуживают уважения и восхищения. Молодёжь должна знать и говорить о подвигах наших героев, ценить их и стараться быть похожими на них! Сергей Фуглаев председатель ММПС «Правда»

Фото пресс-службы ММПС «Правда»