Фонд «Поколение» Андрея Скоча помог инвалидам купить две коляски для спортивных танцев

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В июне к депутату Государственной Думы Андрею Скочу обратились 96 человек.

В ходе региональной недели депутатов Государственной Думы Андрей Скоч провёл приём граждан. Большинству обратившихся нужно было оказать помощь на проведение дорогостоящего лечения, приобретение медицинских препаратов и средств реабилитации, 76 человек получили такую помощь.

На средства Фонда Шебекинский детский сад № 2 сможет оборудовать групповое помещение для детей с ограниченными возможностями.

Также при поддержке Фонда «Поколение» инвалиды-колясочники получили ещё две дополнительные коляски для спортивных танцев. Ранее спортсменам с ограниченными возможностями было предоставлено четыре таких кресла. Специализированные кресла отличает более прочное строение корпуса и особое расположение колёс, что позволяет спортсмену свободно совершать манёвры.

В июне благодаря Фонду «Поколение» группа прихожан и священнослужителей Губкинской епархии совершила спортивный сплав на байдарках и катамаранах по реке Белая Республики Башкортостан.

В храм в честь святителя Луки Крымского в селе Чуево приобретены строительные материалы для внутренней отделки храма, а в храм Петра и Павла села Обуховка Старооскольского городского округа купили церковную утварь.

Станислав Шевченко