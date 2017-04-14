Федерация мотоциклетного спорта Белгородской области ищет авторов гимна

11:16

Участие в конкурсе могут принять члены федерации, поэты, музыканты, коллективы и все неравнодушные к мотоспорту.

Как отмечают в региональной Федерации мотоциклетного спорта, гимн должен способствовать формированию чувства патриотизма и гордости за мотоспорт Белгородской области.

Конкурс пройдёт в три этапа. На первом проводится народное голосование, затем работы рассмотрит экспертная комиссия. На заключительном этапе будет определён победитель.

Положение конкурса представлено здесь.