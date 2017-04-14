Федерация мотоциклетного спорта Белгородской области ищет авторов гимна
Участие в конкурсе могут принять члены федерации, поэты, музыканты, коллективы и все неравнодушные к мотоспорту.
Как отмечают в региональной Федерации мотоциклетного спорта, гимн должен способствовать формированию чувства патриотизма и гордости за мотоспорт Белгородской области.
Конкурс пройдёт в три этапа. На первом проводится народное голосование, затем работы рассмотрит экспертная комиссия. На заключительном этапе будет определён победитель.
Положение конкурса представлено здесь.