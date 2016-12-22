Евгений Савченко: Люди должны уходить от контакта с чиновниками

12:47

По мнению губернатора Белгородской области, облегчить общение с властью люди могут с помощью портала госуслуг.

Сегодня, 22 декабря, глава региона обратился к депутатам на заключительном в 2016 году заседании областной Думы.

Одной из актуальных задач власти, которую обозначил Евгений Савченко, стало продвижение получения государственных услуг в электронном виде. Он отметил, что федеральным порталом госуслуг пользуются сейчас лишь около 20 % белгородцев и эта цифра должна быть намного больше.

Нам нужно идти дальше по пути максимальной прозрачности, открытости и доступности. Люди должны уходить от контакта с представителями власти. Возникают многочисленные проблемы, и не только из-за недобросовестности чиновников, есть какие-то регламентные вещи, которые не исполняются по объективным причинам. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

При этом, отметил губернатор, в 2016 году практически по всей области будет завершено распространение доступа к широкополосному Интернету. Это предоставляет жителям области возможность пользоваться порталом госуслуг.

Каждый депутат должен знать в своём округе количество зарегистрированных на портале. Давайте возьмём на себя обязательство – не менее двух третей населения должны быть зарегистрированы и пользоваться этим. Это дебюрократизация, доступность госуслуг. Нужно учить людей пользоваться этими возможностями. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

Также, считает глава региона, нужно внимательно следить и за качеством работы самого портала.