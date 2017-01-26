Евгений Савченко: Кальянных не должно быть

17:43

Белгородский губернатор высказался за ужесточение правил распространения кальянных и спиртосодержащих лекарств.

Сегодня, 26 января, глава региона выступил на заседании Общественной палаты области.

У нас уже больше десятка кальянных. Курение в общественных местах запрещено. А какая разница между дымом от сигарет и дымом от кальяна? Никакой. Сигареты, оказывается, нельзя курить, а кальян можно. Это просто пробел в законодательстве. А распространяется всё сейчас быстро. Туда вовлекается молодёжь. А где кальян – там наркотики, спайсы. Кальянных не должно быть. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

Глава региона считает, что на уровне области следует подготовить нормативный или законодательный акт, запрещающий распространение услуг подобного типа.

Проблему немедицинского употребления настойки боярышника, считает губернатор, также можно решить с помощью административного регулирования.

Сколько от этого умирает людей в других регионах? Почему мы не можем ввести правило о том, чтобы он на территории Белгородской области отпускался по рецепту? Если такого правила нет в Российской Федерации. Пусть протестуют. Но мы тогда будем знать, кто отменяет это здравое решение. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

К участию в выработке таких правил глава региона призвал и членов Общественной палаты области.