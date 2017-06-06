Евгений Савченко предложил запретить фосфорсодержащие синтетические моющие средства

18:04

Это было озвучено на заседании совета при полномочном представителе президента России в ЦФО.

Тема встречи – о реализации приоритетного направления «Экология». На ней глава Белгородской области предложил запретить на федеральном уровне применение фосфорсодержащих синтетических моющих средств по примеру других стран. По словам Евгения Савченко, они наносят непоправимый вред водному бассейну.

Так же в этот день Евгений Савченко рассказал о региональной программе биологизации земледелия. Она предусматривает комплекс мероприятий по созданию адаптивно-ландшафтной системы земледелия, широкое использование в севооборотах посевов сидеральных культур на зелёное удобрение, использование пожнивных остатков в качестве органических удобрений и природных мелиорантов для понижения кислотности почв. Эти меры несут снижение пестицидной нагрузки. В этой программе задействованы крупные предприятия региона и фермерские хозяйства.

Основной критерий реализации программы биологизации земледелия – это баланс сухого вещества при выращивании сельскохозяйственных культур. С урожаем мы выносим из почвы до пяти тонн сухого органического вещества с одного гектара в год, но благодаря программе биологизации возвращаем в почву не менее шести тонн на гектар. Таким образом достигается положительный баланс, обеспечивающий расширенное воспроизводство почвенного плодородия. Деградация почв прекратилась. И неслучайно по урожайности зерна мы занимаем первое место в ЦФО и второе-третье – в России. Евгений Савченко

губернатор Белгородской области

Кроме того, глава региона отметил, что в Белгородской области реализуются масштабные экопрограммы «Зелёная столица», концепция бассейнового природопользования и «Район-парк», рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области.