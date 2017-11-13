Евгений Савченко: Похоронить Ленина должен был ещё Борис Николаевич Ельцин

13:04

В интервью на телеканале «Царьград» губернатор Белгородской области ответил на вопросы Елены Шаройкиной. Авторская передача «Красный угол» вышла в минувшую субботу, 11 ноября.

«Мой сегодняшний гость почти четверть века руководит регионом, в котором родился. Он мечтал построить свой город-сад на вверенной территории. И ему это удалось. Область неизменно занимает лидирующие позиции во всех национальных рейтингах России», – представила Евгения Савченко ведущая Елена Шаройкина. Затем глава региона отметил, что руководит областью 24 года и 21 день.

Ведущая «программы о достойных» спросила своего гостя о госслужбе, о том, как Евгений Савченко выбирает задачи, которые нужно решать губернатору в первую очередь, и о том, кем он мечтал стать.

Я мечтал быть врачом, журналистом. Я очень впечатлительный человек, какой фильм посмотрю… особенно в детстве в 60-е – 70-е. Скажем, я посмотрел фильм «Журналист» о журналисте, таком брутальном человеке, мужчина хороший, красивый... Мне запомнилось его одно выражение: «Что такое журналист? Это профессиональный дилетант». Евгений Савченко губернатор Белгородской области

Затем он добавил, что, когда вспоминает этот отрывок фильма, задаётся вопросом: «Кто я такой как руководитель?».

Любой руководитель и губернии, и государства – это профессиональный дилетант. Надо знать обо всём, из всего выделять главное и быть профессионалом. Евгений Савченко губернатор Белгородской области

Елена Шаройкина задала главе Белгородской области вопрос о захоронении Ленина:

– Регион претерпел достаточно серьёзные изменения.

– Принято говорить «трансформацию».

– Трансформировался из красного пояса в регион, где убрали памятник Ленину.

– Не убрали, а перенесли. Это не одно и то же. Ближе к народу – на Народный бульвар.

– Вы бы хотели, чтобы его вообще убрали?

– Зачем?

– Как Вы вообще относитесь к фигуре Ленина?

– Неоднозначно.

– Вы знаете, сейчас 100 лет революции отмечает наша стран, и конечно…

– … все хотят похоронить тело Ленина.

– Я не об этом, но хорошо, что Вы сказали. Это один из тех вопросов, которые, к сожалению, являются разделяющими, но при этом крайне важными для этого момента нашей истории. Как Вы считаете, Ленина нужно похоронить?

– Я считаю, что это должен был сделать Борис Николаевич Ельцин за пять минут после того, как он вышел в эфир и попросил у людей прощения: «Простите меня». А потом сделал бы паузу и сказал бы ещё: «Простите меня, но я и Ленина похоронил на Волковском кладбище в соответствии с пожеланиями его родных». И перевернул страницу. И всё. И ему бы всё было прощено. Сегодня сделать труднее. А если бы он это сделал, это было бы прекрасно.

При этом, по мнению Евгения Савченко, 100 лет назад «произошёл прорыв энергии противоречий. Рано или поздно это рвануло бы обязательно, когда в России сотни лет были угнетатели и угнетённые. Когда энергия противоречия накапливалась внутри общества, прорывалась в пугачёвщине, в разинщине, в 1905. Поэтому причина революции не в Ленине и большевиках или слабости царя Николая II и даже не в измене элиты – не в этом дело. Не было гармонии в стране».

Тем не менее, Евгений Савченко не исключает юридической перспективы возвращения монархии в страну.

Я за просвещённую, за символическую монархию. Что плохого монархия сегодня принесла Великобритании, Бельгии, Голландии, Швеции? В Швеции сегодня общество считается самым передовым. Ближе всего к ленинскому идеалу. Построение социализма или коммунизма даже. Там что, монарх мешает что ли, шведский король мешает? Нет, это символ нации. А почему у нас такого символа не должно быть в России, символа стабильности? В Англии нет Конституции, и живут люди. Есть монарх в Японии, самой передовой стране, да, не с такими полномочиями. Но символ этот должен быть. Евгений Савченко губернатор Белгородской области