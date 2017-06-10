Евгений Савченко: Мы не допустили обнищания народа

16:39

На 17-м заседании областной Думы губернатор Белгородской области рассказал о качестве жизни населения в регионе.

За прошедшую четверть века мы сумели не только сохранить, но и создать новый каркас региональной экономики, обеспечить развитую социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру. Мы не допустили обнищания народа, а наоборот, создали относительно достойные условия для работы и жизни белгородцев. Отсюда вывод: задача органов власти всех уровней, а если хотите, миссия по всестороннему развитию области и повышению качества жизни её жителей выполнена. Евгений Савченко губернатор Белгородской области

Как рассказ глава региона, Белгородская область – одна из лучших в России по числу жителей за чертой бедности. По этому показателю за 2016 год наш регион занимает второе место в стране, тогда как в 1990-е он был на 18-20 месте. По уровню безработицы мы на седьмом месте в России, а в 90-е были на 23-м.

Немаловажный показатель качества жизни населения – потребление алкоголя. В 1996 году один белгородец выпивал в среднем 8,26 л, а в 2016 году – 5,33 л – в 1,5 раза меньше. По этим данным Белгородская область занимает лидирующие позиции в стране наряду с республиками Северного Кавказа.

Напомним, по данным «РИА рейтинга», наш регион – на шестом месте в России по качеству жизни. Лидируют в нём Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Республика Татарстан и Краснодарский край.