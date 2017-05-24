Ещё 20 стендов «Безопасный маршрут «Дом-школа-дом»» установят в Белгородских школах

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22 мая в лицее № 9 профсоюз «Правда» совместно с региональной Госавтоинспекцией открыли информационный стенд «Безопасный маршрут «Дом-школа-дом»».

По нему школьники смогут узнать, где есть регулируемые пешеходные переходы, какие знаки установлены, как дойти до дома или школы, минуя опасные участки дорог. В течение месяца подобные карты появятся еще в 20 школах города.

Отметим, что, по словам председателя ММПС «Правда» Сергея Фуглаева, к концу текущего года иллюстрированная схема безопасного маршрута появится во всех общеобразовательных учреждениях города, а ученики начальных классов получат от профсоюза «Правда» световозвращающие значки, которые помогут быть заметнее на дорогах в дни летних каникул.

Это продолжение совместного проекта профсоюза «Правда» и УГИБДД России по Белгородской области. Напомним, что на первом этапе в школах с наиболее интенсивным движением на прилегающей территории было установлено 11 информационных стендов.

Наши дети – это активные участники дорожного движения. Проект "Сложности перехода" направлен на то, чтобы дети могли выбирать для себя наиболее безопасный путь домой. Мы хотим поддержать стремление детей к ответственному поведению на дороге, повлиять на дорожную ситуацию в дни летних каникул. Сергей Фуглаев председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда»

Иллюстрированный информационный материал позволит наглядно разбирать на практике все дорожные «ловушки» с учениками начальных классов в период работы летних школьных лагерей, который уже не за горами. Уроки безопасности среди них будут вести волонтёры и сотрудники отдела пропаганды безопасности дорожного движения с участием представителей профсоюза «Правда».

Хотелось бы также напомнить родителям об ответственности при покупке детям новомодных сигвеев, гироскутеров, мопедов (сейчас вождение этого вида транспорта предполагает сдачу экзаменов и получения разрешения – Прим.ред.), велосипедов. Они обязаны объяснять детям правила безопасности передвижения на таких видах транспорта. Олег Толстой заместитель начальника управления Госавтоинспекции по Белгородской области

В целом, по словам представителей ГИБДД, ситуация на дорогах крайне напряжённая. За четыре месяца 2017 года в авариях пострадало 36 детей. Наблюдается рост ДТП на пешеходных переходах. Как отметил заместитель начальника УГИБДД УМВД России по Белгородской области Олег Толстой, 40 % всех пострадавших в ДТП детей – дети-пассажиры до 12 лет.

Эксперты объясняют, что у нас, в регионе, просто стало больше детей, а на дорогах – больше машин. Появилось много новых водителей без опыта. Елена Чеченева старший инспектор по особым поручениям УГИБДД

Напомним, что акция по профилактике ДТП с участием детей проходит в рамках всероссийского социального проекта «Сложности перехода».

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