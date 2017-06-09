Энергетики белгородского филиала МРСК Центра обменялись опытом с коллегами из Гомельэнерго

16:15

В филиал ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» с рабочим визитом прибыла делегация энергокомпании РУП «Гомельэнерго» (Республика Беларусь) по вопросам изучения опыта автоматизации бизнес-процессов на базе программного обеспечения SAP AG системы КИСУР (ПО SAP).

Наибольший интерес белорусских коллег вызвало формирование и ведение единой электронной базы данных энергооборудования в функциональности планирования технического обслуживания и ремонта (ТОРО) КИСУР (ПО SAP).Заместитель генерального директор – директор филиала ПАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» Сергей Демидов отметил, что внедрение автоматизированной системы управления производственными активами в ПАО «МРСК Центра» было завершено в 2010 году. Сегодня в единую базу данных внесено свыше десяти миллионов единиц электрооборудования.По основным видам производится автоматизированный расчёт индекса технического состояния, который основан на результатах диагностики. Для эффективного функционирования ТОРО в компании существует централизованное управление и единые подходы в планировании ремонтной и инвестиционной деятельности, а для непосредственного управления этими процессами создана полноценная ИТ-инфраструктура, охватывающая все районы электрических сетей в 11 филиалах МРСК Центра.

По словам главы делегации, генерального директора РУП «Гомельэнерго» Сергея Бобовича, это не первый визит белорусских энергетиков в белгородский филиал ПАО «МРСК Центра». Обмен опытом относительно использования ERP-системы КИСУР (ПО SAP) ведется с 2008 года, когда у белорусских коллег возникла необходимость создать аналогичную корпоративную информационную платформу в РУП «Гомельэнерго».

ERP-система в ПАО «МРСК Центра» постоянно развивается. За последние годы на базе решений SAP AG внедрён целый ряд функциональностей позволяющих эффективно управлять бизнес-процессами и оперативно реагировать на все, что происходит в электросетевом комплексе, в частности полностью автоматизирован процесс оформления документации на технологическое присоединение электроустановок потребителей к сетям компании.

Делегация посетила Центр обслуживания потребителей Белгородэнерго, Центр управления сетями и Центр энергоэффективности, познакомилась с преимуществами двухуровневой системой управления филиалом.