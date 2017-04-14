Экстремистскую «макулатуру» везла на Украину жительница Белгородской области

15:49

Журналы религиозного характера изъяли таможенники.

Инцидент случился на пункте пропуска в Грайворонском районе.

Таможенники проводили контроль следовавшего из России на Украину автомобиля Toyota. Пассажирка машины отказалась заполнять таможенную декларацию и пояснила, что не везёт с собой товары, которые следует декларировать. Правоохранители осмотрели транспортное средство с помощью спецоборудования и нашли в багажнике картонные коробки с литературой.

Оказалось, что в коробках находились журналы «Сторожевая башня» от «Свидетелей Иеговы». Всего их было 96, 18 из них включены в федеральный список литературы с экстремистским уклоном.

Владелица журналов поведала таможенникам историю о том, что литература – на самом деле макулатура, которую она везёт на Украину для дочери. Сама же она неверующая.

В отношении гражданки России оформлены определение и административный протокол. Литературу изъяли, сообщает пресс-служба Белгородской таможни.

Фото пресс-службы Белгородской таможни