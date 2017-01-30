Двух жительниц Московской области задержали за серию краж денег с банковских карт жителей Белгорода

10:46

От действий злоумышленниц из города Люберцы также пострадали жители Воронежа и Липецка.

Как сообщает ГУ МВД России по Воронежской области, две женщины действовали по разработанной схеме с лета 2016 года в разных городах Черноземья. Злоумышленницы для обмана использовали доступ к базам данных сотовых операторов и поддельные печати юридических лиц.

В салонах сотовой связи они представлялись доверенными лицами юридических лиц – якобы абонентов сотовой связи конкретного оператора и просили восстановить утерянную SIM-карту, представляя поддельные документы (доверенности и договоры).

С помощью восстановленных SIM-карт злоумышленницы выясняли, у кого из реальных владельцев подключён «Личный кабинет», после чего перечисляли имеющиеся на счёте деньги на банковские карты, зарегистрированные на фиктивных лиц, и обналичивали их.

Поддельные печати, восстановленные SIM-карты и банковские карты, зарегистрированные на других людей и используемые для обналичивания украденных денег, в большом количестве были изъяты у жительниц Московской области во время задержания.

Только в Воронежской области установлена причастность женщин к семи фактам таких преступлений. Пострадавшие от действий злоумышленниц есть также среди жителей Белгорода и Липецка.

Так, 20 августа 2016 года у 56-летнего жителя Семилукского района через услугу «Мобильный банк» пропало с банковской карты 38 900 рублей. Мужчина посчитал это системным сбоем, и в отдел полиции обратился только 26 января 2017 года.

По данному факту в отношении одной из задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.