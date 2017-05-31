Общество:

Двух депутатов лишили полномочий за отсутствие отчётов о доходах

09:42
31 Мая 2017
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Нарушения народных избранников выявлены прокуратурой Ровеньского района Белгородской области при проведении проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции.

Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год не предоставили два депутата Земского собрания Лозовского и Свистовского сельских поселений, замещающие муниципальные должности. Отсутствовала также аналогичная информация о супругах и несовершеннолетних детях.

Согласно действующему законодательству, при несоблюдении депутатами ограничений, запретов и неисполнении обязанностей их полномочия прекращаются досрочно.

Для устранения выявленных нарушений прокурор района направил главам Лозовского и Свистовского сельских поселений представления, в которых поставил вопрос о досрочном прекращении полномочий народных избранников.

Представления прокуратуры рассмотрены и удовлетворены. В соответствии с решением земских собраний полномочия депутатов прекращены досрочно, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.


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