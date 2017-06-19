Два велосипедиста едут 1200 км из Белгорода до Крыма: финиш уже близко

17:44

Амбициозные молодые люди Дмитрий Старченко и Богдан Евтушенко начали своё велопутешествие 12 июня. Вчера, 18 июня, они поделились радостной новостью – 1000 км уже позади.

По расчётам путешественников, маршрут Белгород – Крым должен был занять семь дней – на деле получилось немного больше. Ночевали белгородцы в палатках, кушали по расписанию, еду готовили на открытом огне, либо перекусывали в заведениях по дороге. Изюминка этого плана – минимальные финансовые вложения, а главное условие – ни одного километра на другом транспорте.

Чтобы вести прямые трансляции и делиться подробностями своего путешествия, Дмитрий и Богдан создали паблик в «ВКонтакте» под названием «Топим педали» и канал на YouTube. Курирует группу их друг, который будет встречать их в Крыму.

В первый день велосипедисты преодолели 169 км.

Последним населённым пунктом были Валуйки. До Вейделевки не доехали 5 км. Трасса была лёгкой до поворота на Валуйки. Дальше пошли подъёмы и спуски. На пути встретили несколько, знающих о нас ребят. С одними сфотографировались, другой подсказал более удобный путь. Богдан Евтушенко

Второй день и 142 км с учётом 9,5 часов в пути.

Попали под небольшой дождь, что задержало нас на час. Обедали в посёлке Айдар на пруду. Ехали до 00:30 часов. Остановились в лесу, который утром оказался посадкой возле поля. Усталость не чувствовалась, могли ехать и дальше, но нужно было спать. Въехали в Воронежскую область. Странно ехать больше суток и выехать только из Белгородской области. По привычке сравниваешь передвижение со скоростью авто. Богдан Евтушенко

На третий день белгородцы преодолели 136 км и пожаловались на сложные и неровные участки дороги. Однако дальнейший путь усложнили погодные условия – дождь и существенное похолодание дали о себе знать.

16 июня – экватор. Велосипедисты проехали половину пути.

Всего в 40 км от Ростова у папы случился первый прокол. Мы его ждали. Вот он. Спрашивается, зачем!? Богдан Евтушенко

Когда ночевать в палатке не получалось, Богдан и Дмитрий пользовались услугами мотелей или договаривались с каучсёрферами.

Только-только зашли в квартиру. Огромное спасибо за гостеприимство каучсёрферу Юлии! Мы отсыпаться и отдыхать. Сегодня за день проехали 173 км. Пока это рекорд! Богдан Евтушенко

На шестой день путешественники въехали а Краснодарский край – до порта оставалось около 330 км.

Едем по параллельной трассе от М4 через Азов. Дорога более или менее. Машин мало. Фонарей нет. Ехали с 20 до 3 часов практически без остановки. Больше 20 км проехали в чистом поле, порой было страшно. Богдан Евтушенко

Вчера, 18 июня, Дмитрий и Богдан оставили позади 135 км. Сегодня они планируют попасть в порт «Кавказ».

Фото с паблика «Топим педали»