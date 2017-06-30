Два года без приговора или Качели правосудия для Виктора Филатова

18:39

30 июня исполнилось два года, как белгородский предприниматель Виктор Филатов и четверо его земляков находятся в СИЗО без объявления приговора.

Напомним, 29 июня 2015 года известный в Белгородской области предприниматель, руководитель компании «АльтЭнерго», депутат областной Думы, экс-директор филиала ОАО «МРСК Центра» – «Белгородэнерго» был заключён под стражу по делу, возбуждённому в 2013 году против его бывшего начальника – гендиректора ОАО «МРСК Центра» Евгения Макарова новым руководством энергокомпании. Евгения Макарова подозревали в злоупотреблении полномочиями по ст. 201 УК РФ.

С 2013 года Виктор Филатов был в статусе свидетеля, никогда не игнорировал повестки на допросы, а в год перед арестом более 30 раз выезжал за границу с деловыми и частными поездками, неизменно возвращаясь на Родину. Тем не менее ему и ещё четверым подозреваемым мерой пресечения суд избрал заключение под стражей, приняв аргументы следствия о том, что на свободе (в частности, под домашним арестом) все они могут покинуть страну, повлиять на ход следствия, уничтожить доказательства и даже угрожать участникам процесса. Обвинение в адрес Филатова квалифицировалось по ст. 160 УК РФ «Растрата».



Позже с целью затянуть следствие и продлить заключение в изоляторе на неопределённый срок к нему добавилось необоснованное и бездоказательное обвинение по более тяжкой статье УК РФ – 210 «Организация преступной группы». Новых обстоятельств и фактов к этой статье в процессе не прибавилось.

С самого начала следствие давало все новые поводы защите для оспаривания принимаемых судебных решений. Первым из них был оспорен сам факт законности предъявленного обвинения, в котором зафиксировано множество процессуальных нарушений. На протяжении всех двух лет весы правосудия походят на качели – суд выносит решение – защита апеллирует – суд отклоняет и так далее. Аргументы защиты о неадекватности меры пресечения характеру обвинения практически ни разу не были приняты судом, хотя на федеральном уровне несколько лет идёт обсуждение гуманизации судебной практики в отношении подозреваемых по экономическим преступлениям. Эксперты единодушно утверждают, что ряд статей УК и длительное заключение в СИЗО фигурантов дел с экономической составляющей становятся той самой «дубиной» в корпоративных разборках, о которой говорил в своих выступлениях перед силовиками президент страны.

Между тем в случае с белгородцами следствие оставалось глухо к требованиям защиты прекратить безосновательное задержание Филатова и остальных подозреваемых, предоставив им как оптимальный вариант заключения под стражей домашний арест.

По заявлению суда все следственные действия были выполнены к 27 июня 2016 года, когда в Мосгорсуде состоялось очередное заседание, и было вынесено очередное решение о продлении заключения.

Показательно, что к вышеизложенным опасениям суда (не обоснованным конкретными фактами) теперь, когда следствие объективно было прекращено, и возникла острая необходимость выходить на приговор, вдруг добавился мотив, за который подозреваемые никак не должны были платить своей свободой — якобы следователь не успел составить обвинительное заключение и направить его в прокуратуру. Ценой такой медлительности стали очередные три месяца заключения в СИЗО. Напомним, что речь не идёт о террористах, рецидивистах, серийных убийцах и маньяках.

Итого за два года заключения задержание под стражей продлевалось 10 (!) раз под самыми неосновательными предлогами. Половина из них назначена судом уже после того, как следствие было завершено. До сих пор не состоялось заседаний по существу обвинения, и одна из причин в том, что защита жёстко и на всех уровнях оспаривает территорию подсудности, в прямой зависимости от признания которой и пройдут первые суды — в Москве, как того хочет обвинение, или в Белгороде, как на том настаивают адвокаты обвиняемых.

За то время, пока Виктор Филатов, Станислав Милькин, Павел Тищенко, Алексей Зеленский и Александр Пивоваров сидят в изоляторах, качели правосудия несколько раз склонились в сторону подозреваемых, в том числе дважды по одному из самых принципиальных вопросов — территории подсудности.

Мещанский районный суд Москвы и Мосгорсуд согласились с позицией защитников и признали Белгород местом, в суде которого должно начаться слушание дела. Удивительным образом тогда, когда четверо обвиняемых уже были этапированы в Белгород, Президиум Мосгорсуда по жалобе истца и ходатайству прокурора пересмотрел решение двух предыдущих инстанций (в том числе и решение собственных судей) и вернул дело на рассмотрение в Московский районный суд. Все произошло так быстро, что Виктор Филатов «прокатиться» домой так и не успел.

На новом витке спор защиты и обвинения может решить только Верховный суд РФ, на объективность которого так хочется надеяться, когда весы правосудия два года никак не могут достичь равновесия.