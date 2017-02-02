Общество:

Доступность кружков и спортивных секций детям проверят активисты ОНФ в Белгородской области

18:00
02 Февраля 2017
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Мониторинг коснётся как платных, так и бесплатных дополнительных занятий для школьников.

Решение о проведении проверки охвата школьников занятиями в кружках и спортивных секциях активисты приняли во время участия в экспертном совещании по внедрению персонифицированной системы финансирования дополнительного образования. Его организаторами выступили члены рабочей группы Народного фронта «Образование и культура как основы национальной идентичности».

Как отмечают в региональном отделении ОНФ, вопрос доступности кружков и секций поднял президент России Владимир Путин в 2012 году в своём послании Федеральному собранию. Глава государства отметил тогда необходимость развития системы технического и художественного творчества и создания кружков и секций, летних спортивных лагерей и специальных познавательных туристических маршрутов для детей.

По словам эксперта региональной ревизионной комиссии ОНФ Елены Власовой, чтобы помочь детям раскрыть свои таланты и способности, поддержать их тягу к спорту большинство кружков и секций должны быть не только доступными, но и вообще бесплатными для воспитанников. Мониторинг ОНФ ставит своей целью определить новые механизмы и ресурсы, с помощью которых можно повысить общую доступность дополнительного образования для детей в регионе.

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