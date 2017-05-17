Дороги в Старом Осколе менее «убитые», чем в Белгороде

11:31

По свежим данным, на территории областного центра на карте «убитых» дорог отмечен 61 проблемный участок, в Старом Осколе – 54.

Об этом сообщила Координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Белгородской области Вероника Смирнова во время расширенного заседания региональной рабочей группы «Общество и власть: прямой диалог».

В целом на сегодняшний день на сайте проекта dorogi-onf.ru жители области разместили информацию о 190 участках автомобильных дорог, которые, по их мнению, требуют ремонта в первую очередь. Сведения обо всех участках сопровождены фотоматериалами.

На сегодняшний день у нас есть документальное подтверждение ремонта 12 проблемных участков, например, на улицах Первомайской, Пушкина, Костюкова в Белгороде. Нами в органы власти был направлен реестр участков дорог, отмеченных на карте. В ближайшее время мы узнаем, сколько из них включены в планы ремонта этого года. Как нас заверили представители департамента строительства и транспорта области, планы ремонта будут скорректированы в соответствии с данными карты «убитых» дорог. Обновлённые реестры, составленные на основе голосования граждан, мы будем направлять в органы власти каждые две недели. Вероника Смирнова

Так как обновление дорожного полотна в области напрямую зависит от активности граждан, Вероника Смирнова подчеркнула важность большего вовлечения жителей в этот проект. Она повторила, что мало просто отметить участок дороги на карте, необходимо, чтобы он набрал как можно больше голосов пользователей, сообщает пресс-служба ОНФ в Белгородской области.