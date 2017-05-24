Общество:

Дополнительное образование для детей станет доступнее в Белгородской области

17:18
24 Мая 2017
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В регионе началась реализация проекта Общероссийского народного фронта «Равные возможности – детям».

Белгородские активисты Народного фронта провели интернет-мониторинг, попросив более 600 родителей области оценить доступность дополнительного образования. В целом оценка оказалась удовлетворительной. Но многие родители отметили, что их дети не посещают развивающие занятия из-за территориальной недоступности и отсутствия финансовой возможности. Помимо этого опрос показал, что часто родители не осведомлены о наличии в их населённом пункте бесплатных кружков и секций.

По словам координатора проекта ОНФ «Равные возможности – детям» в Белгородской области Елены Власовой, проект предполагает активное вовлечение волонтёров в образовательный процесс и выдачу сертификата на услуги дополнительного образования.

В настоящее время в стране начинает развиваться система персонифицированного учёта в системе дополнительного образования. Она подразумевает, что всем детям от трёх до 18 лет будут вручены именные сертификаты, которые в качестве оплаты принимались бы как в государственных и муниципальных, так и в частных учреждениях дополнительного образования. Сертификат является гарантией получения ребёнком персональной услуги. Эта система уже начала внедряться в 21 регионе страны.

На следующем заседании эксперты ОНФ договорились рассмотреть ряд предложений по реализации проекта, в том числе реализацию сертификатов в сельской местности.

В ближайшее время активисты также планируют провести ряд встреч с представителями муниципальных организаций дополнительного образования и молодёжных волонтёрских организаций, чтобы обсудить реализацию проекта ОНФ «Равные возможности – детям», сообщает пресс-служба регионального отделения Народного фронта.


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