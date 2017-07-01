«Дольщиков» таун-парка «Европа» в Белгороде предостерегают от передачи денег застройщику

12:04

Ситуация с участниками строительства, пострадавшими от действий застройщика «Белогорье Инвест-Строй», находится под контролем департамента строительства и транспорта Белгородской области.

Как сообщалось в наших предыдущих материалах по данной теме, в отношении ООО «Белогорье Инвест-Строй» (директор С. В. Иваненко) начата процедура банкротства. Застройщик не выполнил договорные обязательства перед большей частью «дольщиков».

Редакция ИА «Бел.Ру» направила информационный запрос в департамент строительства и транспорта Белгородской области с намерением выяснить, насколько серьёзна ситуация и каковы перспективы её решения.





Картина дня

По предоставленным данным, в настоящее время в стадии строительства в микрорайоне «Европа» (с. Репное, Белгородского района) находятся восемь объектов (113 квартир), из них шесть строятся без разрешения на строительство. Общая строительная готовность шести объектов – 98 %, готовность одного объекта – 100 % и готовность одного 3-этажного многоквартирного дома – около 30 %. По шести объектам выполнены электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, но отсутствует газоснабжение, один объект имеет 100 % готовность и один объект сетями не обеспечен. В недостроенных объектах реализовано 110 квартир.





В настоящее время региональными властями формируются реестры пострадавших граждан и поступивших средств, производится расчёт необходимых средств на достройку.

Убедительно просим пострадавших граждан обратиться с подтверждающими документами в управление жилищного строительства и реализации федеральных программ по адресу: г. Белгород, ул. Князя Трубецкого, 28, каб. 4,5. Телефоны: 33-56-26, 33-45-73 и 33-45-79. Всем обратившимся будут даны консультации по дальнейшим действиям. департамент строительства и транспорта Белгородской области

Никаких денежных расчётов с застройщиком!

Департамент строительства и транспорта региона обращается к участникам строительства на территории микрорайона «Европа» с предупреждением о недопустимости внесения денежных средств на расчётный счёт или в кассу компании ООО «Белогорье Инвест-Строй», каким-либо иным способом, а также передачи другим лицам!

Это может усугубить и без того непростую ситуацию.





«Серые схемы» – вне закона

Вся сложность с передачей уже построенного в микрорайоне «Европа» жилья его потенциальным покупателям – в незаконности заключённых договоров.

В нарушение действующего законодательства как застройщиком, так и гражданами – участниками так называемой «серой схемы» финансирования строительства, на строительство жилья заключались предварительные договоры купли-продажи и договоры подряда на капитальное строительство. Привлечение средств граждан на строительство жилья по таким договорам запрещено законом. Такие договоры не регистрируются в Росреестре и не дают гражданину статуса участника долевого строительства – дольщика, который защищён федеральным законом 214-ФЗ и исполнение которого застройщиками контролирует уполномоченный государственный орган. департамент строительства и транспорта Белгородской области

Департамент также напоминает и предупреждает о личной ответственности покупателя за заключение договоров на приобретение жилья в обход Закона о долевом строительстве, по так называемым «серым схемам», и не гарантирует защиту прав и интересов участникам подобных сделок.





Заключая договор на приобретение квартиры в строящемся доме знайте, что ВНЕ ЗАКОНА:

— предварительные договоры купли-продажи;

— договоры инвестирования;

— договоры подряда;

— договоры резервирования и иные сделки.

Только договор долевого участия, зарегистрированный в Росреестре, предоставляет статус участника долевого строительства – дольщика, и гарантирует защиту интересов покупателей в рамках федерального закона об участии в долевом строительстве №214-ФЗ.

Справка. Застройка микрорайона осуществляется застройщиком ООО «Белогорье Инвест-Строй» с 2012 года. Собственниками земельных участков, на которых ведётся строительство жилья, являются физические лица. Генпланом предусмотрено строительство 32 индивидуальных жилых домов и 63 блокированных домов (малоэтажные дома) общим количеством квартир 310 шт. На сегодняшний день* введены в эксплуатацию следующие объекты:

– 13 многоквартирных 2-этажных жилых домов общей площадью 9,0 тыс. м², количество квартир – 183 шт;

– 7 двухквартирных жилых домов общей площадью 0,9 тыс. м², количество квартир – 14 шт;

– 11 таун-хаусов общей площадью 1,2 тыс . м², количество квартир – 11 шт.

Общий ввод за 2013-2017 год составил 31 объект общей площадью 11,1 тыс. м², количество квартир – 208 шт. Электроснабжение, водоснабжение, водоотведение и газоснабжение по данным объектам были выполнены застройщиком в полном объёме.

*Информация по застройке МКР «Европа» предоставлена департаментом строительства и транспорта Белгородской области по состоянию на 29.06.2017 года