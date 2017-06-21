Дольщик из Старого Оскола отсудил у застройщика миллион рублей неустойки

12:10

По решению суда застройщик из Воронежа дополнительно выплатит старооскольцу полумиллионный штраф и компенсацию морального вреда.

Договор долевого участия в строительстве с жителем Старого Оскола Белгородской области строительная организация ООО «ЦЕТУС-В» заключила в феврале 2014 года, взяв на себя обязательства по возведению одного из многоэтажных жилых комплексов в Воронеже.

По условиям договора, застройщик обязался передать дольщику пятикомнатную квартиру в новом доме до истечения первого квартала 2015 года. Стоимость квартиры составила более 20 млн рублей, которые истец строительной организации выплатил своевременно. Между тем, уведомление о завершении строительства и готовности объекта к передаче дольщик получил только в декабре 2015 года, а акт приёма-передачи квартиры стороны подписали в январе 2016 года. Таким образом, предусмотренный договором срок был нарушен на 283 дня.

В этой связи дольщик обратился к ООО «ЦЕТУС-В» с требованием выплатить неустойку в размере более 3,150 млн рублей. Получив отказ, он подал иск в Старооскольский городской суд, дополнительно предъявив к застройщику требования о выплате штрафа и компенсации морального вреда.

Учитывая объективные обстоятельства продления срока строительства, а также тот факт, что неисполнение застройщиком договорных обязательств не повлекло для истца каких-либо тяжёлых последствий, требования дольщика суд удовлетворил частично, взыскав в его пользу 1 млн рублей неустойки.

Помимо этого, ООО «ЦЕТУС-В» предстоит выплатить дольщику штраф в размере 520 тыс. рублей за несоблюдение удовлетворения требований потребителя в добровольном порядке. Компенсация морального вреда по решению суда составила 40 тыс. рублей.

Застройщик с решением суда не согласился и подал апелляционную жалобу в Белгородский областной суд, с просьбой уменьшить размер неустойки до 300 тыс. рублей.

Рассмотрев доводы ООО «ЦЕТУС-В», апелляционная инстанция оснований для дополнительного снижения размера неустойки не нашла, признав решение суда первой инстанции законным и обоснованным, сообщает пресс-служба Белгородского областного суда.