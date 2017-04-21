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Докторскую диссертацию министра культуры РФ отправят на рассмотрение в Белгородский госуниверситет

17:13
21 Апреля 2017
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Такое решение по научной работе Владимира Мединского принял на заседании президиум Высшей аттестационной комиссии.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на члена президиума ВАК Михаила Гельфанда, докторскую диссертацию министра культуры РФ Владимира Мединского направят на рассмотрение по существу в диссертационный совет по истории при Белгородском государственном национальном исследовательском университете.

Остановить свой выбор на БелГУ предложил экспертный совет по истории. Президиум ВАК поддержал это предложение.

При БелГУ действует только один диссертационный совет по профилю диссертации Владимира Мединского («Отечественная история») – Д 212.015.11. Совет возглавляет заведующий кафедрой всеобщей истории БелГУ, доктор исторических наук, профессор Николай Болгов, его заместителем является профессор кафедры российской истории и документоведения БелГУ, доктор исторических наук Владимир Шаповалов.

Докторскую степень по истории Владимира Мединского оспаривает сетевое сообщество «Диссернет», считая, что она не имеет научной ценности, а при защите работы были допущены нарушения.

Но по существу научная работа министра культуры РФ рассмотрена не была. Первым диссертацию получил Уральский федеральный университет, но она была отозвана назад из-за несоблюдения срока рассмотрения материалов. Затем диссертационное дело передали в МГУ им. М. В. Ломоносова, но вуз не стал анализировать претензии «Диссернета» по существу и ограничился заявлением, что не видит основания для лишения главы Минкультуры степени доктора наук, так как обвинений в плагиате не выдвинуто.

Председатель экспертного совета Высшей аттестационной комиссии по истории Павел Уваров отметил, что у юристов Минобрнауки и ВАКа такое решение вызывает вопросы, поэтому вероятно, диссертацию Мединского отправят на рассмотрение в третий раз, чтобы вердикт был окончательным.

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