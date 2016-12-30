Для связи с Дедом Морозом в каждом регионе создана специальная линия
Белгородским детям можно связаться с главным персонажем новогодних праздников по телефону +7(4722)20-59-62.
Корреспонденты «Бел.Ру» решили проверить эту возможность на своём опыте. Конечно, на другой стороне провода работает автоответчик, но детям всё равно будет приятно поболтать с Дедом Морозом, рассказать ему стихотворение и озвучить своё новогоднее желание, которое родители могут взять себе на заметку.
Аналогичные линии есть и в других регионах страны. Звонок бесплатный.
Как поясняют в сообщении – если нужного номера в списке нет, можно позвонить на любой другой, но это будет уже платно.
Список номеров – здесь.
Видео Валерии Чирах