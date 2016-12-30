Для связи с Дедом Морозом в каждом регионе создана специальная линия

15:15

Белгородским детям можно связаться с главным персонажем новогодних праздников по телефону +7(4722)20-59-62.

Корреспонденты «Бел.Ру» решили проверить эту возможность на своём опыте. Конечно, на другой стороне провода работает автоответчик, но детям всё равно будет приятно поболтать с Дедом Морозом, рассказать ему стихотворение и озвучить своё новогоднее желание, которое родители могут взять себе на заметку.





Аналогичные линии есть и в других регионах страны. Звонок бесплатный.

Как поясняют в сообщении – если нужного номера в списке нет, можно позвонить на любой другой, но это будет уже платно.

Список номеров – здесь.

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