Общество:

Девять лет тюрьмы и миллион рублей штрафа получил экс-полицейский за мошенничество и взятку

13:14
16 Июня 2017
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36-летний бывший майор полиции из Алексеевского района Белгородской области совершал преступления, используя своё служебное положение.

Так, полицейский в течение двух лет ремонтировал свой служебный автомобиль за счёт АО «Завод котельного оборудования». Правоохранитель ввёл в заблуждение руководителя предприятия, сообщив ему ложные сведения о возможности и необходимости ремонта машины за счёт завода и предоставляя фиктивные документы, на основании которых якобы производился ремонт. За два года он фактически похитил у предприятия более 200 тыс. рублей.

Помимо этого совместно с другим полицейским майор получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 60 тыс. рублей за покровительство его бизнеса.

Алексеевский районный суд признал экс-полицейского виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путём обмана, совершённое с использованием своего служебного положения» и по ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в виде денег за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, совершённое группой лиц по предварительному сговору».

Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы и штрафа в 1,25 млн рублей. Бывший сотрудник полиции также на 9 лет лишён права занимать должности в правоохранительных, государственных и муниципальных органах. Приговор не вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении второго полицейского выделено в отдельное производство, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.


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