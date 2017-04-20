Дети из Белгородской области стали лауреатами всероссийского конкурса эссе «Письмо солдату»

11:04

Награждение победителей прошло вчера, 19 апреля, на съезде детских омбудсменов из субъектов страны в Белгороде.

Заслуженные награды достались и белгородцам. В числе лауреатов – Галина Мизирова из Белгородского района и Сергей Ломаченко из Прохоровского района.

Ребят поздравила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова.

В конкурсе детских эссе «Письмо солдату» участвовали порядка 3000 авторов. Фестиваль поддержало Министерство обороны России.

По словам организаторов, самыми активными оказались представители Оренбургской, Белгородской, Волгоградской, Калужской, Курской областей. Чаще всего письма детей были обращены к солдатам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, Отечественной войны 1812 года. Были письма, адресованные современным российским военным.

Лучшие детские сочинения вошли в сборник «Письмо солдату». Их также опубликуют в альманахе для семейного чтения «Аты-баты».