Десятилетнюю Юлия Чернову, спасшую на пожаре своих братьев и сестёр, наградят медалью МЧС России

17:22

Награждение состоится в рамках празднования 368-й годовщины Российской пожарной охраны в Старом Осколе Белгородской области.

Мероприятие пройдёт 29 апреля на площади ДК «Комсомолец». Сразу после слов поздравлений начальника регионального ГУ МЧС России, генерал-майора внутренней службы Сергея Потапова и выступления кадетов настанет минута славы для Юлии Черновой. Девочку наградят медалью МЧС России «За отвагу на пожаре».

Начало торжественного мероприятия, в рамках которого также запланированы выставка пожарно-спасательной техники и угощение солдатской кашей, в 12:00, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Белгородской области.

Напомним, 10-летняя Юлия Чернова в феврале 2017 года спасла из горящего дома пятерых своих братьев и сестёр.