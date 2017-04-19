Депутаты Белгородской областной Думы поддержали инициативу о запрете электронных сигарет и вейпов

09:58

Народные избранники из Госдумы предлагают распространить действие антитабачного законодательства на бестабачные курительные изделия.

Изменения в федеральный закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» белгородские депутаты рассмотрели на заседании комитета по здравоохранению и социальной политике. Законопроект ставит своей целью защитить здоровье граждан от бестабачных курительных изделий и последствий их потребления.

Документ предлагает ограничить обращение, продажу кальянов, вейпов, электронных сигарет, запретить их потребление несовершеннолетними, а также ввести запрет на использование бестабачных курительных изделий в общественных местах и их продвижение на рынке по аналогии с табачными изделиями, рассказал председатель комитета Владимир Куликовский, представляя проект закона.

Он пояснил, что, по данным ВОЗ, использование бестабачных курительных изделий приводит к образованию аэрозоля, содержащего токсичные вещества, включая гликоли, глицеролы, альдегиды (в том числе – формальдегид), летучие органические вещества, ароматический углеводород, металлы, дикарбонилы и гидроксикарбонилы (ацетол).

В пояснительной записке к законопроекту также обращается внимание на тот факт, что использование бестабачных курительных изделий в общественных местах можно расценивать как стимулирование потребления табака и вовлечение несовершеннолетних в процесс его потребления, что противоречит целям и задачам государственной политики по борьбе с курением.

Несмотря на отсутствие никотина в таких курительных изделиях, их ассортимент ориентирован на демонстрацию узнаваемой имитации процесса курения, провоцируя в итоге потребление табака и распространение табачной зависимости, отмечается в сопроводительных документах.

Законопроект предварительно получил поддержку департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области. Региональные депутаты также единогласно одобрили документ.