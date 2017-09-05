Денис Лебедев: В следующем году оканчиваю институт
Чемпион мира по боксу на встрече со студентами БГТУ им. В.Г. Шухова 5 сентября рассказал, как он попал в бокс и чем он хочет заняться по окончании спортивной карьеры.
На вопрос, почему выбрал бокс, Денис ответил, что его никто не спрашивал.
Папа за руку отвёл в первый класс школы, а сразу после школы – в спортзал. Сперва занимался общефизической подготовкой, долго не верил, что из меня получится спортсмен. Смирился, когда уже мастером спорта стал.
Денис Лебедев
Спросили, о чём дальше мечтать неоднократному чемпиону мира.
Есть мечта. Стране хочу помочь. Может, это звучит банально. Но легко сказать: то не так, это не так. Начать нужно с себя: правильно ребёнка воспитать, бумажку на улице не бросить. Еду по Варшавскому шоссе в Москве. Горит свет. Зачем? Нужно выяснить, почему так происходит, и что-то изменить. А из таких мелочей и начинается всё настоящее. Спорт закончится. Я это осознаю и понимаю. В следующем году оканчиваю институт, на сборах читаю книжки, заочно сдаю экзамены.
Денис Лебедев