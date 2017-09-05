Денис Лебедев: В следующем году оканчиваю институт

18:02

Чемпион мира по боксу на встрече со студентами БГТУ им. В.Г. Шухова 5 сентября рассказал, как он попал в бокс и чем он хочет заняться по окончании спортивной карьеры.

На вопрос, почему выбрал бокс, Денис ответил, что его никто не спрашивал.

Папа за руку отвёл в первый класс школы, а сразу после школы – в спортзал. Сперва занимался общефизической подготовкой, долго не верил, что из меня получится спортсмен. Смирился, когда уже мастером спорта стал. Денис Лебедев

Спросили, о чём дальше мечтать неоднократному чемпиону мира.