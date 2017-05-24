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День славянской письменности и культуры отмечают в России
08:23
24 Мая 2017
Православные христиане 24 мая чтят память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
В её основу был заложен греческий алфавит. Но он был сильно изменён монахом, чтобы передать особенности славянской звуковой системы.
На славянский язык первыми были переведены Евангелие, Апостол, Псалтирь и некоторые службы. Помощь святым равноапостольным Кириллу и Мефодию оказывали их ученики Ангеляр, Горазд, Наум, Климент и Савва.
Следующим этапом стало обучение Богослужению на славянском языке.
После смерти Кирилла Мефодий перевёл на славянский язык Ветхий Завет, кроме Маккавейских книг, Правила святых отцов и Патерик.
Первой страной, которая стала праздновать День славянской письменности в день памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, стала Болгария. Затем праздник получил распространение в России, Украине, Беларуси и Молдове.
Напомним, в сквере на Гражданском проспекте в Белгороде в честь Кирилла и Мефодия установлен Поклонный крест.
Первое мероприятие, посвящённое Дню славянской письменности, в областном центре прошло 21 мая, когда сводный хор региона исполнил 16 известных композиций.
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