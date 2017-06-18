День диагностики меланомы в Белгороде пройдёт под девизом «Убедись, что здоров!»

17:24

Для всех желающих, входящих в группу риска по данной разновидности рака кожи, врачи Белгородского онкодиспансера проведут бесплатные консультации 24 июня.

По статистическим данным, злокачественные новообразования кожи занимают в регионе первое место по распространённости. В 2016 году было выявлено более 1000 случаев данного заболевания. Меланома из всех видов рака кожи – самая коварная.

Меланома – самая агрессивная из всех злокачественных опухолей, быстро образует метастазы, после чего считается практически неизлечимой. Но этим заболеванием можно управлять, если знать о факторах риска его возникновения, правилах профилактики и ранних признаках. Цель проведения Дня меланомы – привлечь внимание общественности к данной проблеме и сохранить жизни. Андрей Шаманов

главный врач ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер

К группе риска относятся люди со «светлым» фототипом кожи: от розовато-бежевого или молочно-белого цвета – до чуть смуглой или цвета слоновой кости. Она легко сгорает на солнце, на ней могут быть веснушки.

Как отметил доктор А. Шаманов, прежде всего, стоит показаться врачу тем обладателям светлой кожи, которые часто или много загорают, и особенно – если в возрасте до 15 лет были получены сильные солнечные ожоги.

Также необходимо быть внимательным всем, у кого на коже есть множественные родинки и другие новообразования, тем более, если они подвергались травмам.

Ну и, конечно, воспользоваться предложением пройти бесплатную консультацию предлагают белгородцам, в семьях которых были случаи возникновения меланомы или других видов рака кожи.

Если что-то с родинкой происходит, непонятное для вас: существует много лет или появилась новая, изменила форму, цвет (в любую сторону – как посветления, так и потемнения), структуру поверхности, появился зуд или другие ощущения непривычные, – не сидите, не ждите. Любое изменение лучше посмотреть. И если меланому не поймаешь на I стадии, а лишь на III –IV, лечение становится запредельно дорогим, – для бюджета, я подчёркиваю, – и эффективность его в плане продления жизни не очень высока. Речь идёт лишь о месяцах… Поэтому пусть лучше придёт сто человек с гиперкератозом, а в большинстве случаев обращаются именно с ним, чем не придёт один с меланомой. Андрей Шаманов

главный врач ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер

День диагностики меланомы состоится 24 июня 2017 года в поликлинике ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер» по адресу г.Белгород, ул. Куйбышева,1.

С 9:00 до 14:00 врачи-онкологи проведут бесплатные консультации для всех, предварительно записавшихся на приём граждан.

Запись будет осуществляться с 19 по 23 июня 2017 г. с 09.00 до 16.00 по телефону: (4722) 34-40-16