Делегация Белгородской области представила в Саратове проект по обеспечению жильём молодых специалистов

17:40

От региона в международном урбанистическом форуме «Среда для жизни: квартира и город» приняли участие представители департамента строительства и транспорта области, управления архитектуры и градостроительства региона, администрации Белгорода и строительных организаций.

Заместитель губернатора области – начальник департамента строительства и транспорта региона Евгений Глаголев стал участником заседания круглого стола «Жилищная политика: качество vs количество». Он представил стартовавший в Белгородской области проект «Новая жизнь», направленный на обеспечение молодых специалистов жильём по доступной цене и на льготных условиях.

По словам модератора дискуссии, партнёра КБ «Стрелка» Алексея Муратова, 2015 год стал рекордным для России по объёму ввода жилья в эксплуатацию – 85 млн кв. м.

Лидером среди регионов Российской Федерации была Белгородская область, которая ввела более 1 кв. м жилья на каждого своего жителя. Жилищная обеспеченность в регионе в настоящее время превышает среднероссийские показатели, достигнув почти 30 кв. метров на человека. Добиться этих результатов удалось в первую очередь через развитие индивидуального жилищного строительства.

В рамках форума также состоялся круглый стол «Города будущего: среда развития», где замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис представил рейтинг регионов по реализации проекта формирования комфортной среды.

Первое место занимает Саратовская область с 35 баллами, за ней следуют Белгородская и Новосибирская области, Хабаровский и Пермский края, которые набрали по 32 балла. Третье место – у Ульяновской, Иркутской, Оренбургской и Калининградской областей.

По словам замминистра, проект по благоустройству успешно стартовал. Все города-участники уже приняли региональные программы формирования современной городской среды. 72 регионам выделены субсидии. Все 1335 участвующих в программе муниципальных образований опубликовали свои проекты формирования современной городской среды на этот год. Проекты состоят из адресных списков объектов благоустройства от двора до парка. Во всех городах образованы общественные комиссии для контроля за реализацией муниципальных программ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.