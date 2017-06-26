Общество:

Что есть, где купаться и как вести себя при задержке авиарейса, расскажут по горячей линии Роспотребнадзора

08:11
26 Июня 2017
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Она будут работать с 26 июня по 10 июля.

С 10:00 до 17:00, с перерывом с 12:00 до 12:45, можно проконсультироваться по вопросам туристических услуг и инфекционным угрозам за границей.

Специалисты регионального Роспотребнадзора и Центра гигиены и эпидемиологии посоветуют, что есть и что пить, где можно купаться, как себя вести во время жары. Кроме того, они проконсультируют по эпидситуации за рубежом и расскажут, как надо действовать во время задержки рейсов.

Звонки принимаются по телефону управления Роспотребнадзора по Белгородской области: 8-800-222-04-31 и Центра гигиены и эпидемиологии в регионе: (4722) 51-98-72, сообщили в пресс-службе ведомства. 


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